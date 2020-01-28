Депеша из Вашингтона

Похоже, «письменные атаки» американских законодателей на власти Грузии приняли характер уже чуть ли не целенаправленной кампании. За последние полтора месяца премьер-министр Гахария получил аж семь писем от членов Конгресса, выражающих тревогу по поводу политической ситуации в Грузии, уточняет «Голос Америки».

И вот еще одна новость из этого ряда — грузинская оппозиция опубликовала письмо сенатора-республиканца от Миссисипи Роджера Уикера на имя премьер-министра Грузии Георгия Гахария, датированное 19 декабря прошлого года.

Как утверждают в партии экс-президента Михеила Саакашвили «Единое Нацдвижение», грузинские власти до сих пор скрывали это письмо от общественности, так как в нем непосредственно упоминается председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«В этом письме речь идет прямо о Бидзине Иванишвили и его роли в уголовном преследовании оппозиции по политическим мотивам. Сенатор заявляет, что он крайне обеспокоен словами Иванишвили о том, что еще не один политик окажется в тюрьме», — заявила депутат от ЕНД Саломе Самадашвили.

В письме Уикера также говорится об обеспокоенности в связи с отказом правящей силы провести обещанную ранее избирательную реформу.

Известно, что сенатор-республиканец Роджер Уикер является сопредседателем Хельсинкской комиссии США, а также членом двух комитетов Сената – по вооруженным силам и торговле.

В ответ на исходящую от западных партнеров критику представители грузинской власти каждый раз заявляли, что обеспокоенность западных политиков вызвана тем, что они либо недостаточно информированы о текущих процессах, либо намеренно «введены в заблуждение» оппонентами грузинских властей. Аналогичный комментарий последовал и на письмо сенатора Роджера Уикера.

Но все же любопытно, что стоит за этой кампанией писем? Ведь США явно рассчитывают на какой-то отклик, реакцию теневого правителя Иванишвили? И на что еще, кроме писем, способны пойти Штаты для приведение в чувство властей Грузии?

На эти вопросы # ответил директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси) Егор Куроптев:

— Письмо сенатора было опубликовано в воскресенье, хотя по факту он отправил его в декабре. Я не могу подтвердить факт сокрытия этого письма правительством, так как не уверен, что по закону власти обязаны публиковать все приходящие письма.

Надо сказать, что в декабре, после того, как власти уже разогнали несколько митингов пулями, газом и водометами, делегация грузинской оппозиции была в Вашингтоне, где провела серию встреч на высшем уровне, чтобы более детально проинформировать партнера Грузии, что происходит в стране. Конечно, американцы знали основную информацию, но детали важны и они их получили от представителей трех оппозиционных партий. Тут, конечно, нет никакой «целенаправленной кампании», но есть факт, что после нескольких лет «закрытых глаз», после всех злоупотреблений, давления и, как финал, агрессивных разгонов часто абсолютно мирных демонстраций, Вашингтон проснулся. И засыпать в отношении Грузии там уже не намерены. Грузинские НПО, политики, эксперты также делают все, чтобы реакция стратегических партнеров не гасла и была адекватной. Я не буду говорить за Госдепартамент или Белый дом, но, если ты много лет был уважаемым в определенном кругу, и вдруг все узнали, что ты мучаешь кошек по ночам и плохо обращаешься дома с членами семьи, ничего кроме потери уважения ждать не стоит.

А в плане инструментов воздействия, Вашингтон может предпринять целый ряд шагов, которые, надеюсь, не понадобятся, так как это будет не полезно для Грузии. Но точечно Вашингтон всегда может ввести личные санкции против тех, кого он посчитает виновными в нарушениях закона и прав человека. Это, конечно, последняя мера, для которой властям Грузии еще нужно очень постараться. Я все-таки надеюсь, что все процессы в Грузии будут идти в рамках закона и санкции США введут не против грузинских политиков, а против Кремля, оккупировавшего 20% территорий Грузии. Жаль, что это не сделано до сих пор. У властей вполне есть вариант честно провести выборы, и заняться другими делами. Они не перешли никакую границу, за которой только «Ростов» (если вспомнить Януковича). Тем более, что и в Ростов их не примут, если что.