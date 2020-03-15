Денис Суарес показал, как футболисты должны мыть руки

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес принял участие в популярном челендже.

Пока коронавирус продолжает парализовывать футбольный мир, известные игроки присоединились к всемирному Stayathomechallenge. Который заключается в обычном мытье рук, но каждый пытается сделать это как можно оригинальнее.

Свой видеоорлик опубликовал бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала» Денис Суарес. 26-летний хавбек решил понабивать мяч во время мытья рук. Милости видео добавила присутствие в кадре двух собак игрока, которые поддерживали своего хозяина. (football24.ua)

| 2020-03-15T16:27:54+00:00 15 марта 2020, 18:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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