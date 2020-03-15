Денис Суарес показал, как футболисты должны мыть руки

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес принял участие в популярном челендже.

Пока коронавирус продолжает парализовывать футбольный мир, известные игроки присоединились к всемирному Stayathomechallenge. Который заключается в обычном мытье рук, но каждый пытается сделать это как можно оригинальнее.

Свой видеоорлик опубликовал бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала» Денис Суарес. 26-летний хавбек решил понабивать мяч во время мытья рук. Милости видео добавила присутствие в кадре двух собак игрока, которые поддерживали своего хозяина. (football24.ua)