Денис Суарес показал, как футболисты должны мыть руки

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес принял участие в популярном челендже.
Пока коронавирус продолжает парализовывать футбольный мир, известные игроки присоединились к всемирному Stayathomechallenge. Который заключается в обычном мытье рук, но каждый пытается сделать это как можно оригинальнее.
Свой видеоорлик опубликовал бывший игрок «Барселоны» и «Арсенала» Денис Суарес. 26-летний хавбек решил понабивать мяч во время мытья рук. Милости видео добавила присутствие в кадре двух собак игрока, которые поддерживали своего хозяина. (football24.ua)
Thanks @433 for the nomination!
Seamos responsables y quedémonos en casa. #yomequedoencasa 🏠
My nominees for the #Stayathomechallenge are:@SergiRoberto10 @Rafinha @aspas10 pic.twitter.com/zqWGfGBCtX
— Denis Suarez (@DenisSuarez6) March 14, 2020