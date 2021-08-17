Сегодня – день рождения выдающегося азербайджанца, народного артиста СССР, легендарного певца Муслима Магомаева.

В этот памятный для всех поклонников артиста день в Баку, Москве и других городах проходят мероприятия, концерты, встречи, посвященные великому артисту.

Как сообщили # в пресс-службе Министерства культуры, в Баку, на Аллее почетного захоронения, у памятника, где похоронен певец, сегодня соберутся официальные лица, гости из России, представители дипломатических ведомств, а также почитатели таланта Муслима Магомаева.

Вечером в Русском доме в Баку (РИКЦ) состоится памятный концерт, приуроченный к 79-летию легендарного азербайджанского артиста. Как сообщили # в пресс-службе РИКЦ, программа мероприятия будет насыщена музыкальными выступлениями студентов Бакинской музыкальной Академии и короткими видеосюжетами о выдающемся композиторе.

Творчество Муслима Магомаева по сей день будоражит сердца его поклонников. Каждое исполнение величайшего артиста – это непередаваемые эмоции, завораживающие душу и сердце. Азербайджанского артиста любили во всем мире. Его концерты всегда проходили при аншлагах, а сколько было случаев, когда зрители не могли попасть на концерт из-за того, что билеты разлетались в одночасье.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме «По следам бременских музыкантов» (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе «Благодарю тебя» (1995), «Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни» (1996), «Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее» (2001), «Любовь — моя песня. Страна грез» (2001).

Народный художник Омар Эльдаров стал автором памятника, возведение которого ожидается изо дня в день. Памятник будет установлен рядом с Кукольным театром на территории Национального приморского парка Баку по заказу Министерства культуры в рамках исполнения распоряжения Президента Азербайджана «О возведении памятника Муслиму Магомаеву».

В концертном репертуаре Муслима Магомаева было более 600 произведений. Он снялся в фильмах «Низами», «Поет Муслим Магомаев» и «Москва в нотах». В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.