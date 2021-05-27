В Азербайджане проходят мероприятия, посвященные Дню Республики.

Как сообщает #, сегодня в Национальном музее истории Азербайджана была представлена интеллектуальная программа для детей «Взгляд на историю республики», посвященная 103-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Участники получили возможность ознакомиться с выставкой «Карабах – вдохновение всех желаний», открывшейся недавно в музее и составленной из личных принадлежностей героев Отечественной войны в Карабахе, а также посетить дом-музей Гаджи Зейналабдина Тагиева, открывшийся после реставрации летом прошлого года. Помимо этого, юные гости приняли участие в викторине, посвященной АДР, различных мастер-классах и познавательных лекциях. В связи с карантином в программе приняло участие ограниченное количество человек.

В Бакинском Книжном Центре сегодня состоялось открытие выставки рисунков и поделок учащихся Центра развития детей и юношества №2 Министерства образования Азербайджана. Как сообщили # организаторы выставки, данный проект посвящен Дню Республики и Международному дню защиты детей. Выставка будет работать до 7 июня, вход — свободный.

В БГУ прошла республиканская конференция «Азербайджанская Демократическая Республика в исторических исследованиях», посвященная Дню Республики. «АДР — одна из самых ярких страниц в истории независимости нашего народа», — подчеркнул в своем выступлении ректор БГУ Эльчин Бабаев.

Он отметил, что, несмотря на то, что республика прожила всего 23 месяца, она добилась признания Азербайджана на международной арене, осуществила ряд необходимых мер в области государственности, предприняла важные шаги для развития нашей независимой государственности. Ректор заявил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев высоко оценил деятельность АДР, отметив, что это историческое событие сыграло исключительную роль в судьбе нашего народа. С докладами также выступили заведующий кафедрой общего языкознания БГУ, депутат Низами Джафаров, депутат Джавид Османов, заведующий кафедрой истории Азербайджана (для гуманитарных факультетов) БГУ Азад Рзаев, профессор кафедры теории и истории государства и права БГУ Хайям Исмайлов и преподаватель кафедры международных отношений БГУ Эльдар Джафаров. Всего в пленарном заседании мероприятия приняли участие свыше 500 ученых.

Непосредственно в праздничный день, 28 мая мероприятия пройдут в городах Шеки и Лагич, будут они организованы Государственным агентством по туризму.

Как сообщили # в пресс-службе агенства, 28 мая в выставочном зале Шекинского историко-этнографического музея состоится лекция на тему «Наша независимость вечна». Посетителям будет рассказано об историческом значении создания первого демократического государства на Востоке, шекинском периоде и других примечательных исторических фактах, связанных с АДР.

В Шекинской государственной художественной галерее с 27 мая по 6 июня будет представлена выставка «Азербайджан — моя Родина!», в экспозицию которой вошли картины молодых художников.

Еще одна выставка открылась в Шекинском музее народно-прикладного искусства. Художник Эльхан Керимов представил изделия ручной работы в экспозиции «Первая демократическая республика Востока».

Историко-Краеведческий Музей Лагича по случаю Дня Республики проведет день открытых дверей. Посетители будут проинформированы о различных интересных фактах, связанных с историей нашего государства, а также в подробностях узнают о периоде, проведенном в Лагиче основателем АДР Мамед Эмином Расулзаде.