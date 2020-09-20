Демократы считают, что могут помешать утверждению выдвиженца Трампа в Верховный суд США

Демократы в Конгрессе США еще способны помешать утверждению кандидатуры, которую президент-республиканец Дональд Трамп выдвинет на вакантную должность члена Верховного суда до выборов 3 ноября. Об этом спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) сообщила в воскресенье в эфире телекомпании ABC.

Ей задали вопрос, что демократы могут предпринять, если республиканцы, пользуясь большинством в верхней палате Конгресса, попытаются утвердить упомянутую выше кандидатуру. «У нас есть определенные возможности. В нашем колчане имеются стрелы, обсуждать которые я не собираюсь сейчас», — ответила Пелоси.

С ее точки зрения, Трамп представляет собой вызов для страны, так как, являясь президентом, заведомо отказывается признавать результаты предстоящих всеобщих выборов, если они сложатся не в его пользу.

«Наша задача сейчас состоит в том, чтобы защитить целостность электоральной системы США, как мы защищаем народ от коронавируса», — продолжала демократ. Она высказалась за скорейшее начало досрочного голосования на выборах в стране, напомнив, что такая возможность открылась 18 сентября в 10 американских штатах.