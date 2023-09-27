Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя президента США, руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр, помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким и старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно. Прибыли они в Баку из Армении.

Понятно, что в ходе встречи главы нашего государства с американскими гостями будет новая реальность, сложившаяся после успешного завершения контртеррористической операции в Карабахском регионе Азербайджана. Собственно, С.Пауэр и не скрывала, что основная цель визита в РА – гуманитарная помощь карабахским армянам. Но, что интересно, визит С.Пауэр совпал с очень важным и громким событием.

Военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан Рубен Варданян, 1968 года рождения, незаконно въехавший в страну и работавший в должности так называемого «государственного министра Нагорно-Карабахской Республики». Его задержание произошло на ППП «Лачин» при движении из Азербайджана в направлении Армении.

Проще говоря, Р.Варданян пытался сбежать в РА , дабы избежать ответственности за открытые призывы к сепаратизму, нарушению территориальной целостности Азербайджана.

Почему же я начал статью с упоминания о визите в Баку С.Пауэр? Потому, что она является автором интересного заявления : » Если бы Рубен (Варданян) занимался делами Ближнего Востока, в этом регионе был бы мир». О, как! То есть, не исключено, что спецпредставитель президента США попробует заступиться за Р.Варданяна в ходе встречи с главой нашего государства.

И тут уместно напомнить, что Рубен Карленович был сооснователем, руководителем и акционером «Тройки Диалог» — одной из первых российских инвестиционно-брокерских компаний. В 2019 году глобальная сеть журналистов (OCCRP) опубликовала расследование о сети офшоров «Тройки Диалог». Предположительно, через нее за рубеж вывели $4,6 млрд.

Понятно, что человек, личное состояние которого превышает 1 миллиард долларов, замешанный в столь серьезных финансовых махинациях, обладает серьезными связями в самых разных странах мира. И многие из них сейчас начнут требовать свободы для Варданяна. При этом, не стоит ожидать особой прыти в этом вопросе от России. Ведь, Р.Варданян ранее отказался от российского гражданства.

Имеет смысл напомнить о том, при каких обстоятельствах это произошло. А случилось это после внесения Рубена Карленовича в список разжигателей войны со стороны российского оппозиционера Алексея Навального. То есть, российская оппозиция считает Варданяна лично причастным к разжиганию российско-украинской войны. Такого же мнения о его персоне и украинская сторона.И у них есть на то основания.

В частности, в конце июля армянский батальон «Арбат», который входил в состав интернациональной бригады «Пятнашка», был разбит на Донецком направлении фронта. А ранее, в ходе отправки батальона «Арбат» в Украину, один из его руководителей Айк Гаспарян, позывной «Абрек», ранее получавший награду в РФ, с гордостью рассказывал о том, какой он опыт получил, будучи членом ЧВК «Вагнер». Он и собравшиеся в батальоне «Арбат» армяне гордились тем, что убивали и планировали дальше убивать украинцев, на их же земле.

А кого называли одним из спонсоров батальона «Арбат»? Правильно, Рубена Варданяна. Также напомню, что бывший полковник ГРУ Игорь Стрелков (Гиркин), руководивший в 2014 году диверсионными операциями на Донбассе, сделал однажды очень интересное признание о прошлом Варданяна. Он сообщил, что Варданян является одним из спонсоров бывшего главы «Донецкой народной республики», а ныне депутата Госдумы России Александра Бородая – одного из украинских коллаборационистов, ответственных за разжигание сепаратизма в Донбассе и аннексию Крыма в 2014 году.

Поэтому и не удивительно, что украинский центр «Миротворец» внес Р.Варданяна в свой список и заявил о совершении им осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений. Так что, как видим, и в Украине могут радоваться аресту Рубена Карленовича.

Что до Азербайджана, то у нашей страны есть длинный список обвинений в адрес этого персонажа, который особо и не скрывал своей миссии провокатора, спонсора армянского сепаратизма. Он многократно заявлял, что против восстановления территориальной целостности нашей страны. И есть основания полагать, что он был и спонсором незаконных армянских вооруженных формирований, располагавшихся на территории Карабахского экономического региона Азербайджана.

А спонсирование терроризма и сепаратизма, озвучивание призывов к нарушению территориальной целостности государства — за все это полагается суровое наказание в любой стране мира. И вряд ли этого не понимает кто-то из руководства Армении. Но, Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Варданяна. Собственно, совсем уж откровенно проигнорировать случившееся официальный Ереван никак не мог.