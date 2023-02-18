Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза (АС) в Эфиопии. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на МИД еврейского государства.

В публикации отмечается, что во время церемонии открытия саммита охранники мероприятия подошли к представителям делегации и потребовали, чтобы они ушли. Дипломатам пришлось покинуть встречу.

Представитель МИД Израиля утверждает, что Иерусалим серьезно относится к инциденту, во время которого посла Шэрон Бар-Ли удалили из зала Африканского союза, несмотря на ее статус аккредитованного наблюдателя.

«Печально видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и ЮАР, движимых ненавистью и контролируемых Ираном», — заявил представитель МИД Израиля.