Делегация контролирующего Афганистан движения «Талибан» в понедельник вылетела в Москву, сообщил заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

«Сегодня делегация Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство) во главе с министром иностранных дел мавлави Амир Ханом Муттаки отправилась в Москву для участия во встрече Московского формата по официальному приглашению Российской Федерации», — написал Ахмад в соцсетях.

По его словам, афганская делегация пробудет в Москве два дня, а затем отправится в Казань (Татарстан), где 29 сентября состоится встреча Московского формата.