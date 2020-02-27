Делегация Минобороны Азербайджана находится с визитом в Иране

В Тегеране состоялось второе заседание совместной рабочей группы Министерства обороны Азербайджанской Республики и Министерства обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран, сообщает официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана.

Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджанской Республики по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами нынешнее состояние и перспективы военно-технического сотрудничества.

По завершении встречи был подписан итоговый протокол заседания совместной рабочей группы.

| 2020-02-27T00:22:38+00:00 27 февраля 2020, 07:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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