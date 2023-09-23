Делегация конгресса США во главе с сенатором Джерри Питерсом (представитель Демократической партии от штата Мичиган) прибыла в Армению для встречи с премьер-министром республики Николом Пашиняном и другими политиками. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Ереване, передает РИА Новости.

Питерс пробудет в Армении до 25 сентября, помимо Пашиняна он также встретится со спикером Национального собрания республики Аленом Симоняном, заместителем главы армянского МИД Паруйром Ованнисяном и другими лицами.

Стороны планируют обсудить отношения между США и Арменией, а также влияние антитеррористической операции Азербайджана на армянское население Карабаха.