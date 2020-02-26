Давид Вилья: «Месси – это Месси, Иньеста, Хави и даже Бускетс»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья высоко отозвался о форварде «блауграны» Лионеле Месси.

«Не знаю, чья была фраза, но кто-то сказал: «Месси – это Месси, Иньеста, Хави и даже Бускетс, если хотите». Когда я это услышал, то подумал: «Я тоже так считаю».

Я не знаю, какая позиция на поле будет лучшей для Месси. Он не «девятка», но топ-бомбардир, он не «десятка», но топ-ассистент, он невысок, но забивает головой – Месси хорош во всем.

Мы думали, что он не слишком хорошо бьет правой ногой, а потом он забивал потрясающие голы правой. Думаю, что он даже однажды играл в воротах и неплохо справился.

Таков Месси. Все знают, что он тихий парень. Он абсолютно нормальный в раздевалке и на поле», – сказал Вилья. (sports.ru)