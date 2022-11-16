Информация, имеющаяся у властей США, подтверждает выводы властей Польши, согласно которым на территории этой страны упала украинская ракета системы ПВО. Об этом заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин.

«Во-первых, расследование еще продолжается, Польша проводит его. Мы помогаем всеми возможными способами. Там находятся наши эксперты, они помогают польскому руководству», — сказал Остин, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что указанная ракета не была украинской. «Мы в полной мере уверены в способности Польши провести данное расследование надлежащим образом. Пока оно не завершено, думаю, всем преждевременно делать выводы», — добавил он на пресс-конференции по итогам прошедшего в дистанционном режиме очередного заседания созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине.

«Мы не станем забегать вперед в том, что касается расследования. Но наша информация подтверждает то, что ранее заявил президент [Польши Анджей] Дуда, его предварительные оценки. То, что это, вероятнее всего, произошло из-за украинской ракеты ПВО», — добавил шеф Пентагона.