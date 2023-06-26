Власти Дании собираются уже в 2025 году полностью отказаться от использования боевых самолетов F-16 и перейти на более современные F-35, заявил в понедельник и.о. министра обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.

«Есть возможность организовать постепенный переход на F-35. Их можно будет начать использовать раньше, чем планировалось изначально. Следовательно, мы сможем прекратить эксплуатацию F-16 раньше, чем ожидалось», — приводят его слова европейские СМИ.

Изначально считалось, что переход Дании на F-35 пройдет в 2027 году.