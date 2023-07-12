Дания и Норвегия присоединяются к декларации G7 по оказанию помощи Украине. Об этом в среду заявили премьеры северных стран Метте Фредериксен и Йонас Гар Стёре.

«Мы собираемся объявить из стран Северной Европы, что мы также присоединяемся к этой работе и, таким образом, также обеспечиваем безопасность со стороны стран Северной Европы», — приводит слова Фредериксен агентство Ritzau. — Невероятно позитивно, что G7 объединяется и использует саммит НАТО, чтобы отметить, что наши обязательства в отношении Украины касаются не только пожертвований оружия здесь и сейчас, но и гарантии того, что это больше не повторится».

«Норвегия присоединилась к декларации стран G7 о поддержке Украины, — приводится комментарий главы норвежского кабинета в пресс-релизе правительства. — Гарантии безопасности являются важным дополнением к комплексному пакету поддержки Украины, который страны НАТО уже согласовали на саммите в Вильнюсе».