Русский язык должен исчезнуть с Украины, «как элемент российской пропаганды и промывания мозгов», обязательными в стране должны быть украинский и английский языки, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще, как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения. Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно – якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас», – сказал Данилов.