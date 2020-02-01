Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

Далай-лама порекомендовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть эпидемию коронавируса, сообщает фонд «Сохраним Тибет».

«Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью… начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», — отметили в фонде.

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в субботу превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 жителей (TACC).