Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

Далай-лама порекомендовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, чтобы побороть эпидемию коронавируса, сообщает фонд «Сохраним Тибет».

«Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью… начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще», — отметили в фонде.

Число заразившихся  в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в субботу превысило 11,1 тыс. человек, умерли 258 жителей (TACC).

| 2020-02-01T13:33:05+00:00 1 февраля 2020, 13:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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