Супругу канадского певца Джастина Бибера модель Хейли госпитализировали с «симптомами инсульта», сообщает Daily Mail.

Уточняется, что у девушки начались проблемы с передвижением, ей оказали экстренную помощь. По мнению врачей, это связано с заболеванием мозга, медики обнаружили в мозгу Бибер сгусток крови после перенесенного COVID-19.

Позднее Хейли сообщила, что справилась с проблемой самостоятельно и она пришла в себя спустя несколько часов. Девушка поблагодарила медперсонал за помощь. По ее словам, произошедшее стало «одним из самых страшных моментов», которые она когда-либо переживала.

В феврале Джастин Бибер заразился коронавирусом. Ему пришлось перенести концерт в Лас-Вегасе на июнь. Он отметил, что чувствовал себя хорошо.