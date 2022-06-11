США на фоне растущей инфляции и цен на газ готовы перезагрузить отношения и восстановить связи с Саудовской Аравией, которые ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает CNN со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников.

«Обе стороны решили, что ради достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке нам нужно преодолеть это», — отметил один из собеседников телеканала.

Источники обратили внимание, что президент США Джо Байден находится под существенным давлением из-за высоких цен на газ на внутреннем рынке и растущей инфляции. К тому же, как отмечают источники, от главы государства требуют предпринять ограничительные меры против России.

При этом источники канала уточнили, что готовность к налаживанию отношений не означает прощения или забвения вопроса убийства Хашогги. Вероятно, Байден обсудит произошедшее с наследным принцем во время встречи в июле. (Газета.Ру)