CNN: сотрудника федеральной службы охраны застрелили на протесте в Окленде

Сотрудник федеральной службы охраны США умер от огнестрельного ранения, полученного в ночь на 30 мая в калифорнийском городе Окленд на протестной акции, на которую собрались граждане, возмущенные смертью Джорджа Флойда после задержания полицией в Миннеаполисе, передает CNN.

По данным телеканала, в Окленде на протестные акции вышли более 7,5 тыс. человек.

В ходе массовых беспорядков огнестрельные ранения получили два правоохранителя, один из которых скончался.

Протесты начались несколько дней назад в Миннеаполисе после публикации видео задержания Джорджа Флойда. Лежащего на земле в наручниках мужчину полицейский прижал ногой у шеи. Задержанный несколько раз сказал, что задыхается, а потом потерял сознание. Он умер в больнице.

Сейчас протестами охвачены не менее десяти городов США. Волнения переросли в беспорядки — сообщается о погромах, поджогах, грабежах, драках, перестрелках, нападениях, мародерствах. Есть погибшие. Десятки людей пострадали.

Ранее 30 мая сообщалось, что власти США готовы направить отряды полиции Северной Каролины, Нью-Йорка, Колорадо и Канзаса в Миннеаполис в случае дальнейшего обострения ситуации с протестами (aif.ru).