CNN: сотрудника федеральной службы охраны застрелили на протесте в Окленде

Сотрудник федеральной службы охраны США умер от огнестрельного ранения, полученного в ночь на 30 мая в калифорнийском городе Окленд на протестной акции, на которую собрались граждане, возмущенные смертью Джорджа Флойда после задержания полицией в Миннеаполисе, передает CNN.
По данным телеканала, в Окленде на протестные акции вышли более 7,5 тыс. человек.
В ходе массовых беспорядков огнестрельные ранения получили два правоохранителя, один из которых скончался.
Сейчас протестами охвачены не менее десяти городов США. Волнения переросли в беспорядки — сообщается о погромах, поджогах, грабежах, драках, перестрелках, нападениях, мародерствах. Есть погибшие. Десятки людей пострадали.
Ранее 30 мая сообщалось, что власти США готовы направить отряды полиции Северной Каролины, Нью-Йорка, Колорадо и Канзаса в Миннеаполис в случае дальнейшего обострения ситуации с протестами (aif.ru).