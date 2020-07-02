CNN: разведка США все реже докладывает Трампу о «российской угрозе»

Разведка США все реже докладывает главе государства Дональду Трампу о российских угрозах из-за его отрицательного отношения к таким сообщениям, сообщил телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники.

«По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России», — заявил телеканал.

Отмечается, что если доклад включал сообщения о России, Трамп часто «взрывался, требуя сообщить, почему они (работники спецслужб) продолжают сосредотачиваться на России».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала движение «Талибан» (организация запрещена в России)* (запрещено в России) нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона это отрицает, талибы также заявляют о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных.(Газета.Ru)