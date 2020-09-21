Что ждет Беларусь после 5 ноября?

Европарламент откажется признавать Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси после окончания его последнего срока 5 ноября этого года. «Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», — говорится в заявлении парламента, передает Reuters.

В свою очередь литовский центристский депутат Европарламента Петрас Аустревичюс, который является главным идеологом политики давления Евросоюза на белорусские власти, заявил, что ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, «который подразумевает прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко».

Стоит отметить, что хоть решение Европарламента и не является юридически безусловным, однако оно имеет политический вес и может повлиять на то, как ЕС будет инвестировать в Беларусь или оказывать ей финансовую поддержку.

Напомним, в четверг, 17 сентября, Европарламент поддержал резолюцию по Беларуси. Документ подразумевает, что евродепутаты не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси и поддерживают введение против него санкций.

«Полностью поддерживаем санкции Евросоюза против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Беларуси. В том числе Александра Лукашенко», — говорится в документе законодательного органа альянса. Окончательное решение будет принимать Совет Евросоюза.

А Координационный совет оппозиции назван временным представителем белорусского народа. За документ проголосовали 574 парламентария, 37 высказались против, 82 воздержались.

Тем временем спецдокладчик ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марин недавно предупредила о возможности появления «очередного железного занавеса» в Европе. Ее заявление связано с решением действующего президента республики Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей и усилении границы с Украиной.

Итак, с 5 ноября Европа перестает считать Лукашенко президентом Беларуси. Интересно, чем именно все это должно закончиться? Введет ли Брюссель санкции против команды Лукашенко? А если и введет, признают ли они президентом Светлану Тихановскую? Пока что именно она делает значимые заявления как бы от имени всего протестного большинства. Но будет ли правильно просто так признать победившей на выборах именно ее. По-хорошему, должны быть, наверное, назначены перевыборы президента, которые пройдут в присутствии большого числа независимых наблюдателей.

На эти вопросы корреспондента # отвечают эксперты.

Анджей Почобут, белорусский журналист (Гродно):

— Запад требует новых выборов, однако Александр Лукашенко не собирается их проводить. И да, действительно 5 ноября оканчивается срок его полномочий и его статус после этой даты будет другой. То есть, он не будет признан президентом. На сегодняшний день никто не знает, что фактически это означает. Отзовут страны Евросоюза своих послов из Беларуси или не отзовут, как будут выглядеть их отношения с Лукашенко, и так далее?

Светлану Тихановскую пока никто президентом страны не признал. Например, в заявлении литовского Сейма указывается, что она лидер, избранный народом, но не президент. Поэтому трудно пока судить, какие в дальнейшем действия будет предпринимать Европейский Союз. Будет ли Тихановская создавать какой-то прообраз правительства в изгнании? Мне кажется, основная стратегия – это все же новые выборы. Именно этого требуют многие.

Александер Рар, профессор, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Отказ Запада признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси приведёт к полной ориентации политики Лукашенко на Россию. Лукашенко оборвет сам отношения с Евросоюзом и согласится на «Союзное Государство» с Россией. Параллельно, он поменяет конституцию и «поделится» частью своей власти с премьером (правительством) и спикером парламента. Силовиков он оставит под собой, для собственной защиты. Россия усилит экономическое давление на Беларусь и объединится с ней в одно общее экономическое пространство, где, конечно, будет доминировать российский капитал.

Запад не видит такую перспективу, поскольку думает, что белорусский народ такой вариант отвергнет. Конечно, протесты в Беларуси будут. Поэтому интеграция будет проходить не спеша, Россия и Беларусь не объединятся так просто под началом Москвы, а будут какое-то время продолжать политически жить отдельно, в конфедерации. Россия понимает, что кроме Лукашенко никто в Беларуси не будет искать столь тесные связи с «братской» Россией.