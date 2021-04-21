Что изменилось в «Тертерском деле» после вмешательства Военной Прокуратуры

После освобождения оккупированных Арменией территорий, в Азербайджане часто вспоминают и обсуждают «Тертерское дело». Речь идет о нашумевшем судебном процессе по факту шпионажа в пользу Армении группы азербайджанских военнослужащих.

Напомним, что в связи с этим 7 мая 2017 года Генеральная Прокуратура, Служба Государственной Безопасности, Министерства Обороны и Внутренних Дел Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о задержании военнослужащих по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб Армении.

О массовых пытках, которые происходили в мае и июне 2017 года, общественность стала узнавать только в 2019 году, когда постепенно стали раскрываться подробности дела.

По данным правозащитников, более 100 солдат и офицеров подверглись истязаниям, 25 получили длительные тюремные сроки и не менее девяти погибли от пыток. Процесс прозвали «Тертерским делом» — по названию региона, куда свозили военных для проведения дознания. Из-за того, что общественность не была своевременно проинформирована по итогам расследования, в настоящее время это дело вызывает массу спекуляций.

Особенно эта тенденция усилилась в последние дни. Так, в социальных сетях распространяется заведомо ложная и предвзятая информация, в которой отмечается о том, что власти Азербайджана привлекли к уголовной ответственности невиновных лиц, а «настоящие виновники» избежали наказания. Проживающие за пределами страны и позиционирующие себя правозащитниками и политическими деятелями некоторые лица развернули кампанию клеветы в адрес Военной Прокуратуры Азербайджана

Сотруднику # в беседе с источником Военной прокуратуры удалось узнать некоторые детали данного дела и то, кем и как проводились допросы по нашумевшему «Тертерскому делу», а также о деятельности Военной прокуратуры во время происходивших в 2017 году событий. После апрельской войны 2016 года спецслужбы Армении, ощутив возросшую боеспособность азербайджанской армии, решили создать широкую агентурную сеть в прифронтовой зоне для сбора разведывательной информации. С этой целью они привлекали к тайному сотрудничеству азербайджанских военнослужащих путем шантажа. Под различными предлогами с помощью своих агентов военнослужащих заманивали на оккупированную территорию, подвергали сексуальному насилию и фиксировали это на видео, а после подвергали их шантажу с целью склонения к сотрудничеству. Так, к примеру, приговором Тертерского военного суда был осужден командир роты N-ской войсковой части, старший лейтенант Султан Зейдуллаев за то, что он по поручению спецслужб Армении по привлечению большего числа военнослужащих азербайджанской армии к сотрудничеству, избив находящегося в его подчинении рядового Фикрета Ахмедова (имя условное) отвел его в сторону позиций, занимаемых противником, где сдал его двум не установленным следствием военнослужащим ВС Армении, которые подвергли Ф.Ахмедова сексуальному насилию и путём шантажа обязали заниматься разведывательной деятельностью в их пользу.

Подобным путем спецслужбы Армении создавали и увеличивали свою агентурную сеть в азербайджанской армии. Один из подвергшихся шантажу солдат признался своему начальству в том, что его завербовали спецслужбы Армении. В связи с этим фактом была начала внутренняя проверка. Подозреваемых в сотрудничестве с врагом допрашивали с применением физического и психологического давления. В результате многие оговорили себя и сослуживцев, а несколько человек оказались замучены до смерти.

Такие противоправные действия некоторых азербайджанских военнослужащих, а именно применение физического и психологического давления во время допросов, осуществлялись, в том числе и под влиянием апрельской войны 2016 года, в ходе которой многие из них потеряли свои боевых товарищей. А сейчас вдруг как гром среди ясного неба оказалось, что служащие в одной воинской части лица оказались агентами спецслужб Армении. В этой накаленной до предела эмоциональной атмосфере была начала внутренняя проверка, сопровождаемая многочисленными преступлениями. И только вмешательство Военной Прокуратуры позволило предотвратить дальнейшие преступления и перенести процесс в законное русло.

В результате вмешательства Военной Прокуратуры было обеспечено освобождение незаконно удерживаемых военнослужащих, предоставление им медицинской помощи, а также привлечение к ответственности за вышеуказанные правонарушения военнослужащих. На основе собранных материалов по различным статьям Уголовного кодекса были возбуждены уголовные дела. В ходе следствия в отношении 16 военнослужащих на основании судебного решения была избрана мера пресечения в качестве ареста. В дальнейшем эти лица на основе следственных материалов предстали перед судом и получили различные сроки тюремного заключения.

В тоже время на основе собранных материалов Военная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении отдельных военнослужащих, подозреваемых в шпионаже в пользу Армении. В ходе предварительного расследования в отношении 5 лиц уголовное преследование было прекращено, в отношении 34 лиц выдвинуты различные обвинения, а 17 лиц были осуждены судом первой инстанции по статье 274 УК (государственная измена).

Впоследствии апелляционные и кассационные жалобы этих лиц были также рассмотрены и на основе соответствующих решений оставлены в силе. Так, к ответственности был привлечен командир воинской части, полковник Вюсал Алескеров, к длительному тюремному сроку приговорены юрист военного корпуса Фуад Агаев и старший лейтенант Ниджат Нифталлиев.

Благодаря деятельности Военной прокуратуры были оправданы невиновные лица, которые оговорили себя в ходе пыток со стороны военнослужащих. К примеру, один солдат под пытками признался в том, что продал армянам одну из деталей танка. В ходе проверки Военной прокуратуры оказалось, что эту деталь из танка можно извлечь только с помощью специальной конструкции непосредственно на заводе. Таким образом была доказана невиновность этого лица, оговорившего самого себя. Военная прокуратура также выявила агентурную сеть спецслужб Армении в азербайджанской армии. Несложно представить, что произошло бы, если подобная агентурная сеть смогла глубоко пустить корни. В этом случае о какой-либо существенной победе азербайджанской армии в ходе 44-дневной войны можно было бы забыть.

Объективное разбирательство «Тертерского дела» усилило веру азербайджанских солдат в руководство страны. В ходе 44-дневной войны не было зафиксировано ни одного случая дезертирства из азербайджанской армии. Наоборот солдаты рвались в бой, не покидая поле сражения, даже получив ранения. Безусловно, в этом факторе есть и заслуга сотрудников Военной прокуратуры, объективно расследовавших «Тертерское дело», позволивших наказать виновных и оправдать несправедливо обвиненных в сотрудничестве с врагом.