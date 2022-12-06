Сегодня в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре на стадионе «Эдьюкейшн Сити» встречались сборные Марокко и Испании. Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти точнее оказались представители Марокко (3:0). Напомним, что на прошлом чемпионате мира Испания также на этой стадии уступила России по пенальти. На чемпионате мира 2014 года испанцы не смогли выйти из группы.

Теперь в четвертьфинале марокканцы сыграют с победителем пары Португалия-Швейцария. Матч этих команд состоится сегодня. Начало в 22.00 по бакинскому времени. В 1/4 уже вышли шесть команд. 9 декабря Хорватия сыграет с Бразилией, а Нидерланды с Аргентиной. 10 декабря Англия встретится с Францией.

Сборная Марокко стала первой на групповом этапе, опередив Хорватию, Бельгию и Канаду.

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира не смогли выйти из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

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Начался матч 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Испании и Марокко.

Как сообщает #, игра стартовала в 19:00 по бакинскому времени.

Сегодня пройдут заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых определится последняя четвертьфинальная пара.