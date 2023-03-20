Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 50 тыс. человек, сообщает издание Milliyet со ссылкой на главу Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнуса Сезера.

По его информации, жертвами стихийного бедствия стали 50096 человек, пострадали 107 204 человека.

Ранее соощалось, что при землетрясениях погибли 49 589 человек. Вице-президент Турции Фуат Октай рассказал о том, что в числе погибших более 6,6 тысяч иностранцев.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии. Впоследствии страну сотрясали афтершоки.