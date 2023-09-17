В Ливии число жертв катастрофического наводнения в средиземноморском городе Дерна на востоке страны превысило 11 300 человек, еще более десяти тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) со ссылкой на данные ливийского Красного Полумесяца.

ООН опасается дальнейшего роста числа жертв, поскольку интенсивные спасательные работы продолжаются.

Ураган «Дэниел» в минувшее воскресенье вызвал катастрофические разрушения на востоке Ливии. Особенно сильно страдал город Дерна с населением 100 тысяч человек, где прорвало две речные дамбы. За пределами Дерны работники ООН обнаружили еще 170 тел погибших.

В результате наводнений многие люди были унесены в Средиземное море. Одна из ливийских спасательных бригад сообщила, что примерно в 20 км к востоку от Дерны в море обнаружено, по всей видимости, около 600 трупов.

В сообщении УКВГ отмечается, что гуманитарная ситуация в Дерне остается «особенно тяжелой». В городе серьезные проблемы с питьевой водой, не менее 55 детей умерли от отравления грязной водой. Еще одна угроза исходит от противопехотных мин в окрестностях Дерны, которые были вымыты из почвы и разбросаны по окрестностям потоками воды. (DW)