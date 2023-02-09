Жертвами разрушительных землетрясений с эпицентрами в провинции Кахраманмараш в Турции по состоянию на утро четверга, 9 февраля стал 12 тыс. 873 человек, еще 62 тыс. 937 ранены.

Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщили в турецком Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

После землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентрами в районах Пазарджык и Эльбистан в Кахраманмараше, произошедших 6 февраля, зафиксировано 1052 афтершока, следует из сообщения.

Последствия разрушительных землетрясений помимо Кахраманмараша затронули еще десять провинций Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

В поисково-спасательных операциях задействованы 22 тыс. 277 бригад.

На разбор завалов и спасение остающихся под грудой бетона брошены все силы государства.

Из других стран для участия в спасательных операциях и ликвидации последствий удара стихии прибыло в целом 5 тыс. 709 человек.

С учетом волонтеров, полиции, жандармерии, военных, медиков пожарных, сотрудников НПО и других структур на местах работают свыше 110,5 тыс. человек.

Всего в зону бедствия переброшено 5 тыс. 557 единиц техники, в основном экскаваторы, эвакуаторы, краны, бульдозеры, грузовики, водовозы, прицепы, грейдеры и другая техника.

В целом 122 средства авиации ВВС, сухопутных войск, береговой охраны и жандармерии Турции задействованы в перевозке в зону бедствия спасателей и медиков и эвакуации раненых в больницы других городов страны.

Кроме того, 20 кораблей ВМС Турции и 2 корабля береговой охраны Турции задействованы в перевозке в пострадавшие от землетрясения юго-восточные и южные провинции Турции спасателей, гуманитарного груза, техники, а также в эвакуации граждан из зоны бедствия.

Сотрудники AFAD, Министерства по делам семьи и социальных услуг, а также турецкий Красный Полумесяц установили в зоне бедствия 94 тыс. 744 палатки, для нужд граждан доставлено 1 млн 208 тыс. 305 одеял.

Работают 95 мобильных кухонь, 79 мобильных киоска с едой, столовая, четыре мобильные пекарни, десятки полевых кухонь и другое.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло свыше 2,8 тыс. человек.