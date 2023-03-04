Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала TRT рассказал, что число жертв землетрясений в стране почти превысило 46 тысяч, передает ТАСС.

«Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии», — заявил он.

По словам министра, с тех пор, как произошло первое землетрясение, было зафиксировано более 13 тысяч повторных толчков. Он добавил, что общее количество разрушенных зданий превышает 26 тысяч, отметив, что на месте почти каждого из них провели поисково-спасательные операции.