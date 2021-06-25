Число убитых участников акций протеста против действий военной хунты в Мьянме достигло 880 человек.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в докладе правозащитной Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме (AAPP).

Только за последние сутки сторонники путчистов убили трех участников акций.

5 104 противника хунты остаются в местах заключения, в отношении 1 965 человек выдан ордер на арест.

Тем временем стало известно, что не менее 20 военнослужащих армии Мьянмы погибли в результате продолжающихся с 22 июня боев с бойцами Сил народного сопротивления (PDF) в округе Сагайн.

Представитель PDF сообщил местной газете Myanmar Now, что путчисты обстреливают из тяжелого вооружения населенные пункты данного округа.

Подконтрольный путчистам Генштаб ВС Мьянмы не делал заявлений по этому поводу.

Тем временем, в ООН сообщили, что из-за столкновений между армией Мьянмы и противниками переворота за 5 месяцев свои дома были вынуждены покинуть 230 тысяч человек. Только в штате Карен из-за столкновений в леса бежали 177 тысяч человек.

В Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц.

В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна.