Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 66

Число погибших в результате наводнений и оползней в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 66 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление экстренных служб, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 53 погибших.

Наводнения и оползни происходили в регионе из-за ливней, начавшихся в канун Нового года. «Хотя наводнения в некоторых районах начали отступать, людям рекомендуется сохранять бдительность», — заявил пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) Агус Вибово.

По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, неблагоприятные погодные условия с сильными ливнями будут продолжаться в Джакарте и соседних городах вплоть до следующей недели.

В связи с расположением в экваториальном поясе, Индонезия, которой присущ тропический климат, часто подвергается внезапным наводнениям и оползням. Они, в основном, вызваны муссонами с ноября по март. По данным метеорологов, новогодние ливни с 2019 на 2020 год стали одними сильнейших в стране за всю историю наблюдений, начиная с 1866 года.