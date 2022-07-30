По меньшей мере 61 человек погиб за прошедшую неделю в результате масштабных наводнений в Иране.Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу глава отдела чрезвычайных операций иранского Общества Красного Полумесяца Мехди Валипур.

«После обнаружения нескольких новых тел в свете недавних происшествий число погибших в результате наводнений в стране с начала месяца мордад (по иранскому календарю, начался 23 июля – ред.) достигло 61«, — цитирует его агентство ISNA. Валипур добавил, что «по стране на текущий момент 32 человека числятся пропавшими без вести».

Ранее сообщалось о гибели 56 человек.