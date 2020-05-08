Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 26 тысячам

Число жертв коронавируса во Франции по данным на четверг составляет 25987 человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

«С первого марта мы оплакиваем 25987 смертей, связанных с COVID-19: 16386 в больницах и 9601 в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось о 25 809 умерших.

«С начала эпидемии было госпитализировано 95 210 человек. 55 027 человек вернулись домой, это без учета десятков тысяч тех, кто лечился, не будучи госпитализированным», — отмечается в документе.

По информации DGS, в настоящее время во французских больницах остаются 23208 заразившихся COVID-19 человек, причем за сутки зарегистрировано 728 новых госпитализаций. В отделениях реанимации по стране находятся 2961 пациент с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции.