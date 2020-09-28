Число заразившихся коронавирусом в России за сутки превысило 8 тыс. впервые с 16 июня

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 8 000 впервые с 16 июня — данные оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил расти и поднялся до 1,21. В Москве этот показатель подскочил до 1,94 и оказался на максимальной отметке с 3 апреля, когда в столице впервые счет новых случаев пошел на несколько сотен в сутки, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался выше единицы. В Красноярском крае он составил 1,01, в Воронежской области, где еще неделю назад он достигал 1,33, в понедельник опустился до 1,03, в Ростовской области — снизился с 1,05 до 1,04. В Нижегородской области коэффициент фиксируется на отметке 1,06, в Подмосковье и Иркутской области — 1,08, в Санкт-Петербурге — 1,09, в Свердловской области — 1,13.

В Ханты-Мансийском автономном округе, где всю последнюю неделю наблюдается рост числа новых случаев и выявляют уже более 150 заразившихся в сутки, коэффициент находится на уровне 1,24.

Эти показатели отражают рост заболеваемости в стране в последние недели: в начале сентября в России стали выявлять более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки, а 28 сентября их количество превысило 8 100 впервые с 16 июня.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.