Число зараженных COVID-19 в мире превысило 5,5 млн

Число зараженных коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) во всем мире достигло 5 592 354.

Согласно информационному ресурсу Worldometer, по состоянию на день 26 мая от опасного вируса скончались 347 950 человек, вылечились – 2 716 841.

США стали страной, где зарегистрировано наибольшее число случаев заражения COVID-19 и летальных исходов. Коронавирусом в Штатах заразились 1 706 226 человек, от опасного вируса скончались 99 805.

Страны, где число заражений коронавирусом превысило 20 тысяч человек:

Бразилия (376 669), Россия (353 427), Испания (282 480), Великобритания (261 184), Италия (230 158), Франция (182 942), Германия (180 789), Турция (157 814), Индия (145 456), Иран (137 724), Перу (123 979), Канада (85 711), Китай (82 992), Саудовская Аравия (74 795), Чили (73 997), Мексика (71 105), Пакистан (57 705), Бельгия (57 342), Катар (45 465), Нидерланды (45 445), Эквадор (37 355), Беларусь (37 144), Бангладеш (35 585), Швеция (33 843), Сингапур (32 343), Португалия (30 788), Швейцария (30 746), ОАЭ (30 307), Ирландия (24 698), ЮАР (23 615), Индонезия (22 750), Колумбия (21 981), Кувейт (21 967), Польша (21 631) и Украина (21 584).

Число летальных исходов в этих странах:

Великобритания — 36 914, Италия — 32 877, Франция — 28 432, Испания — 26 837, Бразилия — 23 522, Бельгия — 9 312, Германия — 8 428, Мексика — 7 633, Иран — 7 451, Канада — 6 545, Нидерланды — 5 830, Китай — 4 634, Турция — 4 369, Индия — 4 172, Швеция — 4 029, Россия — 3 633, Перу — 3 629, Эквадор — 3 203, Швейцария — 1913, Ирландия — 1606, Индонезия — 1391, Португалия — 1330, Пакистан — 1197, Польша — 1007, Чили — 761, Колумбия — 750, Украина — 644, Бангладеш — 501, ЮАР — 481, Саудовская Аравия — 399, ОАЭ — 248, Беларусь — 204, Кувейт — 165, Катар — 26 и Сингапур — 23.