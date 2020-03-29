Число умерших в Британии пациентов с коронавирусом достигло 1 228

Число умерших в больницах Великобритании пациентов с новым коронавирусом за сутки выросло больше чем на 200, достигнув 1 228 человек. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Минздравом королевства, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового вида достигло 19 522. С утра субботы было отмечено 2 433 новых случая.

«По состоянию на 09:00 29 марта 2020 года у 127 737 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на наличие коронавируса], в 108 215 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 19 522 случаях — положительными», — отмечается в сообщении. Число умерших по состоянию на вечер 28 марта достигло 1 228.

В британском правительстве признают, что реальное число заразившихся может быть значительно больше числа подтвержденных случаев, так как анализы берутся исключительно у пациентов, которые оказываются в больницах. Речь идет о самых тяжелых случаях, так как всем людям с симптомами заболевания, вызванного новым коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме, рекомендуется самоизолироваться дома и не обращаться к врачам. Как заявил в воскресенье утром канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Майкл Гоув, число анализов на заражение новым коронавирусом достигает 10 тыс. в сутки, но должно быть доведено до 25 тыс. в сутки.(ТАСС)