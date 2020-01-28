Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106

Число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник днем увеличилось еще на 32 человека и достигло 4547. Как сообщил информационный портал «Ванъи» со ссылкой на официальные данные, поступившие из китайских регионов, общее число летальных исходов составило 106.

В настоящее время 976 человек находятся в тяжелом состоянии. Число людей, поддерживавших близкие контакты с заболевшими, составляет 47 тыс. Из них 833 человека остаются под медицинским наблюдением. Кроме того, 60 пациентов были выписаны из больниц после прохождения лечения.

Наибольшее число инфицированных и умерших от болезни, вызванной коронавирусом, отмечает «Ванъи», приходится на провинцию Хубэй (2714 и 47 соответственно) и ее административный центр Ухань (1590 и 42). В Пекине выявлено 80 инфицированных (зарегистрирован один летальный исход), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян — 21 заболевший (один летальный исход).

По данным Agence France-Presse, за минувшие сутки в провинции Хубэй умерли еще 24 заболевших. Там же был зарегистрирован 1 291 новый случай заражения.(ТАСС)