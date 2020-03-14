Число случаев заражения COVID-2019 в Испании выросло на 1,5 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом в Испании достигло 5 753.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу Минздрав королевства.

По его сведениям, 136 человек умерли, 517 выздоровели.

Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид — 2 940.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Ранее власти ряда испанских регионов, в том числе Мадрида, решили не только приостановить работу образовательных учреждений, но и закрыть кафе, бары, спортзалы, дискотеки и другие развлекательные заведения.

В субботу правительство Испании одобрит введение режима повышенной готовности, что позволит властям страны среди прочего ограничить передвижения людей. Это второй раз в истории Испании, когда власти страны вводят режим повышенной готовности.