В 2022 году в страны ЕС и Шенгенской зоны поступили заявки о предоставлении убежища от около 29 000 граждан Грузии, что является рекордным показателем с 2008 года, пишет Агентство по предоставлению убежища (EUAA).

Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Грузия входит в первую десятку стран, из которых в Евросоюз чаще всего обращаются с просьбой о предоставлении убежища. В этой десятке, кроме Грузии, также Сирия, Афганистан, Турция, Венесуэла, Колумбия, Пакистан, Бангладеш, Ирак и Украина.

Согласно отчету Migration Drivers Report, рост заявок из Грузии в основном связан с экономическим и социально-политическим воздействием российско-украинской войны на Грузию — ростом инфляции, повышением цен на аренду в столице и общей стоимостью жизни в Грузии.

Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе на днях заявил, что тема миграции из Грузии раздута и призвал прекратить заниматься спекуляциями на тему массового выезда граждан страны. (newsgeorgia.ge)