Число пострадавших в массовых беспорядках на юге Казахстана возросло до 185

В массовых беспорядках на юге Казахстана, по уточненным данным, пострадали 185 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

В результате поджогов сгорело почти 40 частных жилых домов, 47 машин и 20 торговых объектов.

Ранее минздрав республики сообщал, что в ходе массовой драки пострадали свыше 170 человек.

Беспорядки произошли в ночь на 8 февраля в Кордайском районе. По официальной версии, они начались из — за дорожного конфликта, после того, как один автомобиль не уступил другому дорогу. При этом отмечалось, что провокаторы хотели перевести конфликт в межнациональную плоскость.

Жертвами массовых беспорядков стали 11 человек, около 50 участников конфликта задержаны. Из-за поджогов повреждения получили десятки жилых домов и автомобилей (aif.ru)