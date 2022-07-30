По меньшей мере один человек погиб, еще 125 получили ранения в ходе протестных акций, которые проходят в Багдаде в субботу.

Как передает ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Jazeerа.

В числе пострадавших 25 иракских военнослужащих.

У некоторых демонстрантов наблюдаются признаки удушья, поскольку силы безопасности применили слезоточивый газ против сторонников радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, которые штурмовали бетонные заграждения, возведенные вокруг правительственной «зеленой зоны» в Багдаде. Кроме того, несколько участников акций протеста получили травмы от попадания резиновых пуль.