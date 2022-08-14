Количество погибших при взрыве на рынке «Сурмалу» в Ереване выросло до двух человек, число пострадавших достигло 60 человек, состояние 36 из них оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики в социальных сетях.

«Число погибших в результате взрыва на данный момент составляет два человека. Число пострадавших, переведенных в разные медицинские центры, достигло 60. Состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, 22 выписаны после обследования», — говорится в сообщении.