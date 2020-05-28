Число больных коронавирусом в мире достигло 5,6 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч, достигнув почти 5,6 млн, более 350 тысяч человек скончались.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 104 505 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, скончался 4221 человек. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 593 631, количество летальных исходов — 353 334.