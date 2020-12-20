Чиновники ИВ Насиминского района проигнорировали решение суда и позволили природе решить проблему за них

Согласно Конституции Азербайджана, судебная власть в нашей стране является абсолютно независимой. Исполнение решения судов всех инстанций является обязательным для всех структур власти. Но на самом деле, реалии таковы, что фактически любой чиновник может безнаказанно проигнорировать решение суда любой инстанции.

12 июля 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Жильцы хотят вернуться в собственный дом».

В статье рассказывалось о жалобе жильцов дома №80, по проспекту Азадлыг. По их словам, в 2017 году Министерство по чрезвычайным ситуациям признало здание аварийным, и дом был включен в список зданий, подлежащих сносу. Исполнительная власть Насиминского района выбрала строительную компанию «Fedek», которая должна была снести здание и построить на его месте новый дом, а жителям должны были быть предоставлены квартиры в отстроенном здании. Согласно условиям, компания должна была в течение 24 месяцев снести здание и построить на его месте новый дом. Но, к сожалению, была снесена только часть здания, и строительные работы были прекращены. Глава компании «Fedek» Ниджат Садыхов объяснил «Зеркалу», что некоторые из жителей, отказались выехать, потребовав за свои квартиры очень большие деньги. «Это сделало невозможным выполнение нашей компанией взятых на себя обязательств», — сказал нам Ниджат Садыхов.

А 15 декабря 2020 года представители исполнительной власти Насиминского района в принудительной форме выселили жителей, отказывающихся покидать свои дома.

Как сообщила # одна из выселенных жителей Эльмина Султанова, работники ИВ взломали двери ее дома.

«Меня насильно вывели из собственной квартиры. До этого исполнительная власть Насиминского района неоднократно пыталась принудить жителей согласиться на условия, предложенные компанией «Fedek».

По ее словам, в 2020 году исполнительная власть обратилась в Насиминский районный суд с требованием принудить жителей дома заключить договор на условиях, предложенных компанией «Fedek». Насиминский суд удовлетворил требование исполнительной власти. «Однако мы подали апелляционную жалобу и добились отмены решения суда первой инстанции. 15 декабря 2020 года к нам явились представители исполнительной власти. Они сказали, что наш дом находится в аварийном состоянии, и нам срочно нужно покинуть здание. Но наш дом пришел в непригодное состояние потому, что работники «Fedek» снесли крышу и дождевые воды стекали прямо вовнутрь здания.

Мы сообщали об этом исполнительной власти Насиминского района. Но руководители ИВ никак не реагировали на наши обращения. Нас пока разместили в одной из новостроек. Не знаю, что будет дальше», — сказала Эльмина Султанова.

Она опровергла высказывания главы компании о том, что якобы жильцы потребовали за свои квартиры большие деньги. «Причина нашего отказа заключить договор с компанией «Fedek» совсем другая. Дело в том, что учредитель этой компании Явер Гурбанов — известный мошенник, который продавал одну квартиру одновременно нескольким покупателям.

Другая соседка, Фарида Сафарова поверила заверениям компании «Fedek» и освободила квартиру. Но она в течение нескольких лет так и не смогла получить от компании деньги за съем квартиры. Почему мы должны доверять этой компании?», — задается вопросом Эльмина Султанова.

Как сообщил глава «Fedek» Ниджат Садыхов, его компания не имеет никакого отношения к выселению жителей, проживающих по адресу проспект Азадлыг, дом 80.

По словам Садыхова, здание полностью пришло в аварийное состояние из-за дождей.

«Мы не имели к этому никакого отношения. Министерство по чрезвычайным ситуациям предложило нам выселить граждан из аварийного здания. Но мы отказались и предложили МЧС обратиться в исполнительную власть Насиминского района. Выселение жителей было проведено представителями исполнительной власти. Мы лишь арендовали им квартиры для проживания, заплатив за год вперед», — сказал Ниджат Садыхов.

Как сообщил # представитель исполнительной власти Насиминского района Наджмеддин Юнусов, все действия ИВ полностью соответствовали требованиям закона.

«Я не занимался этим вопросом, но знаю, что, согласно решению МЧС, дом по адресу проспект Азадлыг 80 является аварийным и непригодным для проживания», — подытожил Наджмеддин Юнусов.

Как сообщил адвокат жителей дома Фуад Агаев, выселение жителей проживающих по адресу проспект Азадлыг 80 было незаконным.

«Как рассказывали мне сами жители, исполнительная власть знала, что здание приводится в аварийное состояние, но при этом не принимала никаких мер», — сказал нам адвокат.