Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19

Власти Чикаго приняли решение о двухнедельном карантине для въезжающих в город из штатов, где отмечен рост случаев заражения коронавирусом, заявила в пятницу мэр города Лори Лайтфут.

«С понедельника: чтобы сохранить достижения Чикаго, мы издаем Чрезвычайное распоряжение о поездках, предписывающее въезжающим и возвращающимся в Чикаго из других штатов, где наблюдается всплеск новых случаев COVID-19, проходить карантин в течение 14 дней», — написала она в своем Twitter.

Всего это коснется 15 штатов, включая Техас, Калифорнию, Флориду, Алабаму и другие. Распоряжение не затронет тех, кто провел там менее 24 часов. Под карантином подразумевается нахождение в одном предписанном доме или жилье без выхода наружу. Нарушителям грозит денежный штраф.(РИА Новости)