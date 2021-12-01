По меньшей мере четыре человека, включая офицера полиции, убиты в результате стрельбы в пригороде города Атланта (штат Джорджия), еще один полицейский получил ранения. Об этом в среду сообщил телеканал CNN, передает ТАСС.

По его данным, в местной полиции получили три звонка с сообщением о стрельбе из проезжавшей машины и жертвах — женщине и несовершеннолетнем молодом человеке. «При попытке определить местоахождение несовершеннолетнего пострадавшего и оказать помощь пострадавшей женщине сотрудники полиции подверглись обстрелу», — приводит телеканал слова представителя полицейского департамента округа Клейтон.

Подозреваемый был убит в перестрелке с полицией.