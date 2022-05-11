Четвертое буровое судно Турции прибудет в порт Ташуджу южной провинции Мерсин предположительно 19 мая.

Как сообщает агентство «Анадолу», буровое судно покинуло Южную Корею 7 марта, и держит курс на восток Средиземного моря.

На данный момент судно находится у берегов Алжира, и вскоре станет четвертым буровым судном турецкого флота после Fatih, Kanuni и Yavuz.

Судно седьмого поколения оснащено по последнему слову техники. Его длина составляет 238 метров, ширина 42 метра. Высота буровой вышки 104 метра.

Первой миссией судна будет разведка и бурение в Восточном Средиземноморье.

В настоящее время носит название Cobalt Explorer, однако, как ожидается, по прибытию в Турцию будет переименовано.

Команда судна в составе 200 человек, может проводить буровые работы на глубине 12 200 м.

Гендиректор компании Turkish Petroleum Corporation (TPAO) Мелих Хан Бильгин, выступая ранее в парламенте страны сообщил, что новое судно около двух месяцев будет готовиться к буровым работам в порту Ташуджу.

Предположительно в начале июля завершится подготовка к работам в Средиземном море, пояснил он.