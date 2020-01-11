Черный ящик сбитого Boeing отправят для расшифровки во Францию

Записи черных ящиков Boieng 737-800 «Международных авиалиний Украины», который был по ошибке сбит иранскими военными около Тегерана, отправят для расшифровки во Францию. Об этом в субботу, 11 января, сообщает TACC со ссылкой на агентство ИРНА.

«Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию», — заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана заявили, что самолет был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

В ответ на заявление иранский властей президент Украины Владимир Зеленский потребовал, что Тегеран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800. Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций (lenta.ru)