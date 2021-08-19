Два бортовых самописца опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В, потерпевшего крушение в Подмосковье, расшифрованы специалистами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Параметрический и речевой самописцы расшифрованы, информация разглашению не подлежит»,— сказал собеседник агентства.

Ил-112В разбился при заходе на посадку у аэродрома Кубинка 17 августа. На борту было три человека. Предварительной причиной крушения стало возгорание двигателя: он загорелся из-за масла, попавшего в камеру сгорания.

Накануне на месте крушения были обнаружены два бортовых самописца. Источники ТАСС сообщал, что они повреждены и обгорели, но, скорее всего, подлежат расшифровке. Кроме того, следователи изъяли необходимые документы, которые касаются самолета.