Черногория выслала практически весь дипломатический состав посольства Российской Федерации в этой балканской республике, об этом заявили в четверг корр. ТАСС в российском диппредставительстве в Черногории.

«Подтверждаем факт высылки. Высылается практически весь дипсостав. В связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок», — сообщили дипломаты.

В четверг портал Vijesti сообщил, что несколько граждан Черногории задержаны в Подгорице по подозрению в работе на спецслужбы РФ. Утверждается, что один из задержанных является работником госадминистрации, который более десяти лет «работал на российские спецслужбы». Спецпрокуратура Черногории опровергла информацию о задержаниях, подтвердив проведение обысков. Отмечается, что полиция проводит обыски в квартирах ряда граждан, «подозреваемых в создании криминальной организации и шпионаже».

Позднее и. о. премьера Черногории Дритан Абазович подтвердил проведение обысков и задержаний в столице страны.