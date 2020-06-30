Черно-белое сумасшествие

Удивительно, как быстро в развитых странах мира распространяется психоз, связанный с продолжающимися выступлениями некоторой части чернокожего населения в США. Началось все, как мы помним, с убийства полицейскими некоего Джорджа Флойда. Если это было превышением мер обороны с их стороны, то в этом качестве это преступление и должно было быть рассмотрено в суде – не более того. Но тут почему-то поднялась протестная волна на фоне расовой принадлежности убитого, и началось… Беспорядки и вандализм по стране продолжаются.

Однако вместо того, чтобы как-то обуздать эти сомнительные протесты, начавшиеся с грабежей магазинов, хотя бы не поддерживать их, многие белые американцы неожиданно вспомнили о своих «рабовладельческих корнях» и стали испытывать от этого такое сильное раскаяние, что даже принялись вставать на колени перед потомками рабов, которые сами этого рабства на своей шкуре ни секунды не испытывали. Со стороны это выглядело как дурацкий фарс, но участвующим сторонам, похоже, так не казалось.

После этого массовые коленопреклонения перекинулись в офисы компаний с «особо чувствительным» начальством, пошли увольнения сотрудников, которые отказались участвовать в идиотских представлениях. А теперь зараза замечена и на других континентах. Цепляются уже к использованию самого слова «белый» в различных контекстах. Это происходит в разных странах и противоречит здравому смыслу и объективной реальности.

Чего стоит только дискуссия о белых фигурах в шахматах, поднятая в Австралии. Как рассказал в Twitter бывший представитель Австралийской федерации шахмат Джон Адамс, ему позвонил продюсер радиостанции ABC из Сиднея за комментарием по поводу шахмат. «Радиостанция пришла к мнению, что шахматы — это расистская игра, поскольку белые всегда ходят первыми. Им нужен комментарий шахматного функционера касательно того, не стоит ли изменить правила игры…», — написал Адамс.

Есть уже и другие похожие примеры.

Французская косметическая компания L’Oreal сообщила о намерении убрать из названий своих кремов и лосьонов прилагательные «белый», «светлый» и «осветляющий». Об этом говорится в официальном заявлении всемирно известной фирмы. При этом о контексте и причинах принятого решения компания предпочитает умалчивать. С чьей подачи? И что они предложат на замену устоявшимся наименованиям оттенков?

Это политкорректность, доведенная до абсурда, и неизвестно, есть ли у нее границы. В конце концов, все эти странные «покаяния» бьют по самой идее равенства всех людей в современном мире, вне зависимости от их расовой принадлежности. Потому что сам по себе расизм, как бы кто ни старался, в сегодняшнем мире массовым явлением уже не назовешь.

И, безусловно, примеры непонятной в своей чрезмерности сердобольности со стороны СМИ или известных компаний только радуют «халявщиков», быстро взявших верх среди тех, кто сейчас устраивает митинги и погромы на улицах городов США.

Тут, кстати, есть аналогии и с нашей ситуацией — ряд политических манипуляторов в Армении пытаются использовать идею «расового преследования» даже в приложении к конфликту из-за Нагорного Карабаха. Первым этот абсурдный тезис употребил в одном из своих выступлений еще в бытность президентом Армении Роберт Кочарян – он заявил о «расовой несовместимости» армян и азербайджанцев, говоря о возможности будущего сосуществования двух народов после мирного урегулирования конфликта. С тех пор и буквально по сей день различные армянские политики, аналитики и журналисты периодически употребляют формулировку «раса», описывая наши отношения. Причем в последнее время они чаще всего называют «расистскими» те высказывания президента и министра обороны Азербайджана, в которых напоминается о неизменности позиции по возвращению территорий, оккупированных Арменией. Казалось бы, где тут хотя бы намек на расовые отличия?

А вообще, подобные выпады свидетельствуют о безграмотности тех, кто стоит за ними. Поскольку даже из школьного курса антропологии известно, что и армяне, и азербайджанцы относятся к одной расе – европеоидной – она же кавказская, она же белая. То есть, национализм между ними возможен, расизм – нет.

Если же авторы в курсе всего этого, то налицо попытки подменить понятия и настоять на своих «правах» на Карабах уже под «новым соусом», в образе «гонимых по расовому признаку», так сказать.

В этом армянские манипуляторы смахивают на американских, которые под шум о «страданиях, понесенных от белых», пытаются вытребовать у Вашингтона различные пожизненные финансовые субсидии для афроамериканцев. Хотя их и без того хватает.