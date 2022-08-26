Родственники Иваны Трамп выбросили ее личные вещи на помойку спустя шесть недель после смерти. Об этом сообщает New York Post.

Ивана Трамп скончалась в результате несчастного случая. По данным Управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, первая жена экс-президента США Дональда Трампа оступилась и упала с лестницы, что привело к тупым травмам туловища, несовместимым с жизнью.

Спустя 40 дней после смерти бывшей жены Трампа оказалось, что ее вещи выбросили на помойку, Дом, принадлежащий семье Иваны Трамп, находится в Верхнем Ист-Сайде. Очевидцы сообщили, что с придомовой территории особняка бывшей жены Дональда Трампа выехало несколько огромных мусоровозов с ее вещами.

Похороны первой жены Дональда Трампа Иваны прошли в Нью-Йорке 21 июля. Траурную церемонию посетил сам миллиардер, его супруга Меланья, их дети и другие родственники. В браке у Трампа и Иваны родились двое сыновей — Дональд и Эрик, и дочь Иванка.